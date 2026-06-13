Полиция Алматы раскрыла новые детали гибели 12-летнего подростка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы продолжается расследование уголовного дела по факту гибели 12-летнего подростка в Турксибском районе. Для установления всех обстоятельств произошедшего создана специальная следственно-оперативная группа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

В рамках досудебного расследования проводится комплекс необходимых следственных действий. Изучены записи с камер видеонаблюдения, материалы переписки и другие цифровые данные, имеющие значение для расследования.

По предварительным данным, трагедия произошла после конфликта между несовершеннолетними на почве личной неприязни.

«На данном этапе следствия установлена причастность к преступлению одного несовершеннолетнего, который задержан и помещен в специализированное учреждение. Как ранее сообщалось, ножевые ранения были нанесены в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений», — разъяснили в Департаменте полиции Алматы.

В ведомстве отметили, что все версии и доводы тщательно проверяются, а расследование направлено на всестороннее изучение обстоятельств произошедшего.

Потерпевшей стороне разъяснены процессуальные вопросы и ход расследования. Дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции Алматы.

Ранее в соцсетях появилась информация о гибели 12-летнего Абылайхана Ержанулы, родственники которого выражали обеспокоенность тем, что подозреваемый может избежать наказания из-за возраста.