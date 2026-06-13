Нарушения в госзакупках выявили в районной больнице области Жетісу

Закон и Порядок

Стоимость отмененного конкурса превышала 53 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Жетісу выявила нарушения при проведении государственных закупок в Сарканской районной центральной больнице и добилась отмены конкурса стоимостью более 53 млн тенге, передает Kazpravda.kz.

Проверка показала, что медицинское учреждение объявило конкурс на проведение работ по благоустройству территории больницы, указав их как текущий ремонт.

Однако анализ документации выявил, что речь шла не только о ремонте. В перечень работ входили укладка асфальта, благоустройство аллей, установка ограждений и монтаж различных объектов. Такие работы относятся к строительным и требуют наличия специальных лицензий и разрешительных документов.

«По выявленным нарушениям законности прокуратурой Сарканского района приняты меры прокурорского реагирования. В результате вмешательства надзорного органа процедура государственных закупок отменена, а должностные лица, допустившие нарушения требований законодательства, привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в прокуратуре области.

После вмешательства надзорного органа конкурс был отменен, а ответственные сотрудники привлечены к ответственности.

#нарушения #прокуратура #закупки

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