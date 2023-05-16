Грузовик перевернулся на АЗС в Абайской области – видео

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на трассе в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Абайской области

Дорожная авария случилась 15 мая примерно в 11:20 в Жарминском районе по трассе Омск – Майкапчагай на заправочной станции.

60-летний водитель на грузовом автомобиле CHACMAN при повороте налево создал аварийную ситуацию другой грузовой машине MAN, которая, избегая столкновения, опрокинулась.

В результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя CHACMAN составлен административный протокол по части 1 статьи «Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб». Виновнику грозит штраф в 10 месячных расчетных показателей или лишение прав до 6 месяцев.