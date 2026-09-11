Повестка, медкомиссия, отсрочки: полный разбор призыва в Казахстане

Армия

Что нужно знать о призыве? В Минобороны разобрали ключевые моменты, которые должен знать каждый призывник: как приходит повестка, как проверить свой статус, кому положена отсрочка и что делать, если вы учитесь или находитесь за границей.  Как приходит повестка и что делать после ее получения?  

Фото: Минобороны

Повестка – официальный документ, по которому гражданина вызывают в местные органы военного управления (военкомат) для прохождения призывных мероприятий. Это не формальность, а юридическое требование, обязательное к исполнению.

Вручение повестки осуществляется несколькими способами: лично под подпись, через работодателя или учебное заведение. Также внедрены цифровые уведомления через личный кабинет на портале электронного правительства eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile и посредством SMS.

В документе указываются дата, время и адрес явки. Неявка без уважительной причины влечет административную ответственность, при систематическом уклонении – уголовную. После получения повестки необходимо проверить корректность данных: ФИО, адрес, дату и цель вызова (медицинская комиссия, уточнение данных и др.).

Рекомендуется заранее подготовить документы: удостоверение личности, приписное свидетельство (при наличии), документы об образовании или справку с места учебы, медицинские заключения, а также документы, подтверждающие право на отсрочку. Отсрочка от призыва предоставляется: по семейным обстоятельствам, для продолжения образования и по состоянию здоровья, а также педагогам, врачам, работающим в сельской местности, депутатам, членам экипажей гражданской авиации и судов, лицам, проходящим первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов.

Для ее оформления необходимо предоставить подтверждающие документы и получить решение призывной комиссии. Если гражданин учится за границей очно, для оформления отсрочки необходимо получить справку из учебного заведения и подать заявление через eGov.kz. При необходимости справка предоставляется с нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык. Решение принимает призывная комиссия. При невозможности явки в назначенное время следует заблаговременно уведомить местный орган военного управления (военкомат) и подтвердить причину документально.

В случае болезни предоставляется медицинская справка, при занятости по учебе или работе – соответствующие подтверждающие документы. Уважительная причина должна быть зафиксирована. Повестка не означает немедленный призыв. Как правило, речь идет об уточнении данных, прохождении медицинской комиссии, определении категории годности и проверке оснований для отсрочки. При своевременной подготовке процедура проходит без затруднений.

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