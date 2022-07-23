Фото: МИД РК
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции

Гульсара Арыстанкулова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана во Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Указом Главы государства Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике", – говорится в сообщении.

Другим Указом Главы государства Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству.

Гульсара Мереевна Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, Университет гуманитарных наук города Страсбурга по программе "Болашак" и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Доктор в области международных отношений.

Дипломатическую деятельность начала в 1998 году в качестве атташе Посольства Казахстана в Бельгии. В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря Комитета по делам СНГ, начальника управления Комитета международной информации. В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в Посольстве Казахстана во Франции.

С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения Послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Популярное

Все
Двухлетний ребенок утонул в надувном бассейне в Кызылорде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Насколько казахстанцы доверяют правоохранителям – исследование
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
8 человек погибли из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком в Карагандинской области
Новорожденного нашли в коробке в одном из дворов Караганды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Руководство Нацмузея подозревают в присвоении 1,2 млрд бюджетных тенге – Антикор
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ограничили скорость электросамокатов и изменили правила их аренды в Алматы
Нарушения в строительстве дорог за последние 10 лет будут расследовать в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Президент
Токаев поручил нарастить темпы газификации в Казахстане
Президент
Токаев поручил усилить работу по сдерживанию инфляции в Каз…
Политика , В мире
Президентом Индии стала женщина
Президент
Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова в Чолпон-Ате

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]