Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции

Гульсара Арыстанкулова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана во Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Указом Главы государства Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Французской Республике", – говорится в сообщении.

Другим Указом Главы государства Галиев Жан Сержанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан во Французской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Монако, Постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству.

Гульсара Мереевна Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, Университет гуманитарных наук города Страсбурга по программе "Болашак" и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Доктор в области международных отношений.

Дипломатическую деятельность начала в 1998 году в качестве атташе Посольства Казахстана в Бельгии. В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря Комитета по делам СНГ, начальника управления Комитета международной информации. В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в Посольстве Казахстана во Франции.

С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения Послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК.

Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.