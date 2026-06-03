Эффективность командиров Нацгвардии теперь оценивает цифровая система

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В Национальной гвардии МВД РК внедрена новая цифровая система, которая автоматически оценивает деятельность командиров воинских частей. Платформа собирает и анализирует ключевые показатели по служебно-боевой деятельности и формирует объективный рейтинг без ручного вмешательства, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Теперь вся информация о службе подразделений обрабатывается в единой системе. Это позволяет в режиме реального времени видеть, где сохраняются высокие показатели, а где требуется дополнительное внимание и управленческие решения.

Платформа размещена на информационном портале Национальной гвардии и включает четыре основных блока оценки: служебно-боевая и боевая подготовка, воспитательная работа, техническое и тыловое обеспечение, а также уровень защиты государственных секретов.

Важный эффект внедрения платформы - снижение бюрократической нагрузки. Если раньше показатели формировались разрозненно и требовали ручного уточнения, то теперь вся информация централизована в единой системе.

Цифровая платформа сама обрабатывает данные, формирует аналитику и выдает готовый результат в виде рейтинга. Это экономит время и позволяет сосредоточиться на управлении подразделением.

Каждый командир имеет доступ к персональному кабинету, где может отслеживать результаты своего подразделения по всем ключевым направлениям деятельности. Руководящий состав войск, в свою очередь, получает объективную картину состояния воинских частей и может оперативно принимать решения по совершенствованию их работы.

Внедрение «Рейтинговой платформы руководителя» стало очередным шагом цифровой трансформации Национальной гвардии. Система усиливает прозрачность, повышает дисциплину и делает управление войсками более эффективным и оперативным.

Стоит отметить, что цифровые технологии становятся важным инструментом повышения качества управления и обеспечения общественной безопасности в стране.

 

#Нацгвардия

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