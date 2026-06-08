Гвардейцы заступили на службу на станциях LRT

Фото: пресс служба Нацгвардии МВД РК

Необходимость усиления мер обусловлена высоким пассажиропотоком и повышенным интересом астанчан к новому транспортному объекту.



Военнослужащие несут службу как внутри станций, так и на прилегающих территориях. Они оказывают помощь гражданам и обеспечивают безопасное передвижение пассажиров.



Основная задача — создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы, а также профилактика возможных нарушений общественного порядка.



Безопасность граждан и предотвращение чрезвычайных ситуаций остаются в приоритете. На 17 станциях служба организована в двухсменном режиме. Особое внимание уделяется регулированию пассажиропотока и поддержанию стабильной обстановки на станциях.



Стоит отметить, работа организована в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, представителями транспортных служб и администрацией объекта.