Гвардейцы заступили на службу на станциях LRT

В связи с высоким интересом жителей столицы к работе LRT безопасность пассажиров на станциях обеспечивают военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан. Гвардейцы помогают поддерживать общественный порядок, предотвращать скопление людей, а также координируют соблюдение правил пользования легкорельсовым транспортом, передает корреспондент Kazpravda.kz
Необходимость усиления мер обусловлена высоким пассажиропотоком и повышенным интересом астанчан к новому транспортному объекту.
Военнослужащие несут службу как внутри станций, так и на прилегающих территориях. Они оказывают помощь гражданам и обеспечивают безопасное передвижение пассажиров.
Основная задача — создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы, а также профилактика возможных нарушений общественного порядка.
Безопасность граждан и предотвращение чрезвычайных ситуаций остаются в приоритете. На 17 станциях служба организована в двухсменном режиме. Особое внимание уделяется регулированию пассажиропотока и поддержанию стабильной обстановки на станциях.
Стоит отметить, работа организована в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, представителями транспортных служб и администрацией объекта.