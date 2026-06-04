Нацгвардия поздравила пассажиров LRT с Днем государственных символов

В канун Дня государственных символов Мужской хор Национальной гвардии МВД Республики Казахстан поздравил жителей Астаны с праздником, передает корреспондент Kazpravda.kz
Военнослужащие исполнили Государственный гимн Республики Казахстан, а также известные патриотические произведения, создав для астанчан особую праздничную атмосферу. Неожиданное музыкальное поздравление стало приятным сюрпризом для жителей и гостей столицы, многие из которых подпевали знакомым композициям и снимали выступление на мобильные телефоны.
Основной целью акции стало укрепление уважения к государственным символам, воспитание патриотизма и повышение гражданской ответственности среди населения.
Подобные мероприятия способствуют сохранению национальных ценностей, укреплению единства общества и напоминают о важности государственных символов как неотъемлемой части суверенитета Казахстана.
Стоит отметить, Национальная гвардия МВД Республики Казахстан продолжает активно участвовать в общественно значимых и патриотических мероприятиях, направленных на укрепление связи между армией и обществом.