Нацгвардия поздравила пассажиров LRT с Днем государственных символов

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военнослужащие исполнили Государственный гимн Республики Казахстан, а также известные патриотические произведения, создав для астанчан особую праздничную атмосферу. Неожиданное музыкальное поздравление стало приятным сюрпризом для жителей и гостей столицы, многие из которых подпевали знакомым композициям и снимали выступление на мобильные телефоны.



Основной целью акции стало укрепление уважения к государственным символам, воспитание патриотизма и повышение гражданской ответственности среди населения.



Подобные мероприятия способствуют сохранению национальных ценностей, укреплению единства общества и напоминают о важности государственных символов как неотъемлемой части суверенитета Казахстана.



Стоит отметить, Национальная гвардия МВД Республики Казахстан продолжает активно участвовать в общественно значимых и патриотических мероприятиях, направленных на укрепление связи между армией и обществом.