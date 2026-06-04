Нацгвардия поздравила пассажиров LRT с Днем государственных символов

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В канун Дня государственных символов Мужской хор Национальной гвардии МВД Республики Казахстан поздравил жителей Астаны с праздником, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военнослужащие исполнили Государственный гимн Республики Казахстан, а также известные патриотические произведения, создав для астанчан особую праздничную атмосферу. Неожиданное музыкальное поздравление стало приятным сюрпризом для жителей и гостей столицы, многие из которых подпевали знакомым композициям и снимали выступление на мобильные телефоны.

Основной целью акции стало укрепление уважения к государственным символам, воспитание патриотизма и повышение гражданской ответственности среди населения.

Подобные мероприятия способствуют сохранению национальных ценностей, укреплению единства общества и напоминают о важности государственных символов как неотъемлемой части суверенитета Казахстана.

Стоит отметить, Национальная гвардия МВД Республики Казахстан продолжает активно участвовать в общественно значимых и патриотических мероприятиях, направленных на укрепление связи между армией и обществом.

#Казахстан #Нацгвардия #флаг #герб #госсимвол

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