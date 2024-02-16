Гвардеец спас пожилую женщину

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Айман Аманжолова
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Случай произошел 15 февраля около 11:00. Специалист контролер 2 взвода контролеров 1 стрелковой роты воинской части 6697 Национальной гвардии сержант Булат Искаков заметил дым и скопление людей возле одного из домов

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Как оказалось в городе Костанай по улице Каирбекова, 385 в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание в квартире, расположенной на 1 этаже.

В задымленной квартире на момент пожара военнослужащий Нацгвардии обнаружил пожилую женщину. Сообщив в 101, гвардеец приступил к спасению жительницы.

- Увидев дым на первом этаже, который очень быстро распространялся по дому, я быстро побежал к подъезду. Попутно вызвал пожарную команду. Дверь от подъезда была закрыта, пришлось звонить по всем номерам квартир. Хорошо, что дверь открыли быстро. Зайдя в подъезд, я увидел, что всё вокруг уже заволокло едким дымом в квартире, в которой оказалась пожилая жительница. Не теряя времени, я поднял ее на руки, и передал через открытое окно, тем, кто оказался на улице. Пока я спасал человека, я успел надышаться углекислым газом, и в любой момент рисковал потерять сознание. Мне повезло, что пожарные вытащили меня из задымленной квартиры, за что я им благодарен, - рассказывает сержант Булат Искаков.

Позже, к месту возникновения пожара прибыли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области и приняли оперативные меры и начали эвакуацию жильцов из здания. В общей сложности, было спасено 15 человек: из них 8 детей, эвакуировано 23 человека. Жертв и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир, где загорелась мебель из-за обогревателя. В результате пожара никто не пострадал.

#казахстан #Костанай #пожар #спасение #Нацгвардия

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