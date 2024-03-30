Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине

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Военнослужащие воинской части 6656 Национальной гвардии, расположенной в городе Актау, при обеспечении общественного порядка в городе смогли оказать первую помощь женщине, которая резала себе руки.

Происшествие случилось 28 марта около 22:30, когда начальник патрульной группы воинской части 6656 сержант Бердиш Мухтар и его коллеги Байманов Нуржан и Муканов Азат обеспечивали общественный порядок на закрепленной за ними территории.

На обозначенном маршруте возле многоэтажного дома в жилом массиве №1 они увидели женщину, которая пыталась покончить с собой, порезав себе руки, гвардейцы сразу же оказали женщине первую помощь и отобрали у нее острый предмет.

«Мы несли службу на участке. Неожиданно мы заметили на улице женщину, которая начала резать себе руки острым предметом. Недолго думая, мы сразу же его отобрали, оказали ей первую помощь и вызвали медиков», - рассказал начальник патрульной группы сержант Бердиш Мухтар.

После этого на место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила гражданку в больницу Актау.

#Актау #спасение #Нацгвардия #женщина

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