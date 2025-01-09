Гвардейцы получили благодарность от Министра по ЧС РК

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Начальник ДЧС Мангистауской области полковник Мурат Муханов наградил благодарственными письмами военнослужащих воинской части 6656 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД РК правами Министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

25 декабря 2024 года неподалеку от города Актау потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший из столицы Азербайджана Баку в российский город Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. На борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. 29 человек с различными травмами были госпитализированы.

На месте крушения был введен режим чрезвычайной ситуации. В ликвидации последствий авиакатастрофы и спасении людей ключевую роль сыграли сотрудники пожарных частей, медицинских учреждений и представители различных сфер Мангистауской области.

За проявленные мужество и самоотверженность при проведении аварийно-спасательных работ на месте крушения начальник ДЧС Мангистауской области полковник Мурат Муханов наградил правами Министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова военнослужащих воинской части 6656 Национальной гвардии МВД РК: начальника службы РХБЗ старшего лейтенанта Жансерика Абдраш и начальника разведки (офицера штаба) младшего сержанта Алиби Абдгалиева.

– Узнав о крушении пассажирского самолета, мы незамедлительно выехали на место происшествия. Обеспечив оцепление зоны катастрофы, мы начали помогать пострадавшим, оказавшимся под обломками самолета, и оперативно передавали их медикам. После этого добровольно приняли участие в сдаче крови для пострадавших. Хочу выразить благодарность всем военнослужащим воинских частей 6656 и 3502 Национальной гвардии МВД РК. Считаю, что наградузаслуживает каждый военнослужащий из тех, кто боролся с последствиями катастрофы. Помогать людям – наш гражданский долг, – отметил старший лейтенант Жансерик Абдраш.

Следует отметить, что одной из задач Национальной гвардии МВД РК является участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. Гвардейцы всегда готовы проявить профессионализм, мужество и самоотверженность на пути обеспечения безопасности нашей Родины.

#Актау #награда #самолет #спасение #НацГварди

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