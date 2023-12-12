Гвардейцы помогли оказавшимся под завалами костанайцам

11 декабря т. г. около 12:35 в поселке Амангельды (Красный партизан) вблизи города Костанай на арендуемой станции грузовых автомобилей «КамАЗ центр», расположенной по улице Энергетиков, взорвалась газовоздушная смесь

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В результате обрушилось одноэтажное здание, несколько человек оказались под руинами.

В тушении пожара и поисково-спасательных работах под завалами задействованы 263 аварийно-спасательных работника и 61 единица техники.

В работе по борьбе с последствиями взрыва также принял участие личный состав войсковой части 6697 Национальной гвардии, дислоцирующейся в городе Костанай. Гвардейцы помогали спасать людей, попавших под завалы.

В результате поисково-спасательных работ спасено 12 человек. К сожалению, троих спасти не удалось. В настоящее время в больницах лечатся раненые, получившие тяжелые ранения, и несколько человек, обнаруженных под насыпью.

Отметим, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».