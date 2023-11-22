ХАМАС и Израиль договорились гумперемирии

ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении по Газе на четыре дня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились об обеспечении свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа во время четырехдневного гуманитарного перемирия, говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале по итогам переговоров.

"Во время перемирия оккупационные силы обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", - отмечается в заявлении.

Ранее ХАМАС сообщил, что ему удалось договориться с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников взамен на 150 палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи во все районы сектора Газа.