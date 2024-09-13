Харрис хочет провести ещё одни дебаты с Трампом

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Кандидат в президенты США Камала Харрис настаивает на ещё одних дебатах с Дональдом Трампом «ради избирателей», передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как сообщается, её заявление прозвучало всего через несколько минут после того, как Трамп заявил, что ещё одного раунда теледуэли не будет.

На своей странице в соцсети Truth Social он написал, что дебаты на телеканале ABC были организованы плохо, и оба модератора помогали Харрис.

При этом 45-й президент США заявил, что может согласиться на новую встречу, если организаторы будут соблюдать нейтралитет.

Первые теледебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября в 21:00 по времени восточного побережья США.