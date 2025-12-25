Хирурги Кувейта и Бразилии установили рекорд дистанционной робохирургии

Айман Аманжолова
Врачи установили рекорд Книги рекордов Гиннесса, выполнив роботизированные операции на расстоянии более 12 тысяч километров — хирург в Кувейте управлял инструментами, работавшими в теле пациента в Бразилии, не покидая операционную, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Операционные, разделенные океанами, фактически объединились в единое пространство 23 сентября 2025 года. В этот день врачи провели дистанционные роботизированные хирургические вмешательства на расстоянии 12 034,92 километра — это стало самой большой дистанцией, когда-либо зафиксированной между хирургом и пациентом при проведении роботизированной операции.

Процедуры связали госпиталь Джабер аль-Ахмад в Кувейте и госпиталь Красного Креста в Бразилии. Для этого использовались современные хирургические роботы, работающие через защищенную международную сеть с высокой пропускной способностью.

Уникальность события заключалась не только в расстоянии, но и в точности: операции выполнялись практически в режиме реального времени.

Решающую роль сыграла инженерно выверенная телекоммуникационная инфраструктура. Сеть обеспечивала среднюю задержку сигнала всего 199 миллисекунд, пропускную способность 80 мегабит в секунду и потери пакетов на уровне лишь 0,19%. Эти показатели оказались достаточно стабильными, чтобы хирурги не ощущали заметной задержки, несмотря на межконтинентальное расстояние.

Причем эксперимент не ограничился односторонней демонстрацией. Были выполнены две операции: сначала хирурги в Кувейте оперировали пациента в Бразилии, затем бразильские специалисты провели операцию пациенту в Кувейте. Таким образом, была доказана возможность полноценной двусторонней международной роботизированной хирургии.

Обе операции представляли собой лапароскопическую герниопластику паховой грыжи по методике TAPP (трансабдоминальный преперитонеальный доступ), выполненную с использованием роботизированных платформ при поддержке телекоммуникационных и медицинских технологических партнеров.

Проект объединил хирургов, ученых и инженеров из нескольких организаций, которым пришлось синхронизировать каждое движение буквально по всему земному шару.

В состав хирургических команд вошли доктор Сулейман Альмазиди, доктор Марсело Лурейро, доктор Моханнад Альхаддад, доктор Ахмед Карим, доктор Хмуд Альрашиди и доктор Леандро Тотти Каваццола. Все вмешательства прошли успешно, без осложнений.

За кулисами работала специально спроектированная международная транспортная сеть, соединявшая Кувейт, Марсель и Сан-Паулу. Она была создана таким образом, чтобы минимизировать колебания параметров связи. Для надежности использовались несколько резервных маршрутов, готовых немедленно принять нагрузку в случае сбоя — ведь во время операции устойчивость соединения была критически важна.

Сертификаты, подтверждающие установление рекорда, вручили на пресс-конференции в штаб-квартире Zain Kuwait. В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения Кувейта, хирургические команды и технологические партнеры. Таким образом был официально зафиксирован новый мировой стандарт в области дистанционной роботизированной хирургии.

Однако значение этого достижения выходит далеко за рамки самого рекорда. Подобные операции способны помочь решить проблему нехватки высококвалифицированных хирургов, упростить международное медицинское сотрудничество и расширить доступ к сложным хирургическим вмешательствам в регионах, где отсутствует развитая медицинская инфраструктура.

