YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео

YouTube объявил о существенном изменении в отображении контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Видеохостинг, принадлежащий Google, намерен переместить маркировку "ИИ" из описаний роликов на более заметные позиции как в десктопной версии, так и на мобильных устройствах. Нововведение коснется и длинных видео, и Shorts, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Теперь в длинных видеороликах уведомление об использовании нейросетей будет располагаться непосредственно под видеоплеером, над блоком с описанием. В мобильном приложении маркировка превратится в оверлей, накладывающийся прямо на изображение.

В специальном пояснительном видео представитель YouTube по связям с авторами Рене Ритчи объяснил, что цель изменений - "сделать информацию еще более интуитивно понятной для всех".

"Задача в том, чтобы контекст считывался с первого взгляда. Если видео выглядит реалистично, но было создано с помощью ИИ, зрители узнают об этом мгновенно, - добавил Ритчи. - Речь идет исключительно о том, чтобы давать зрителям правильную информацию в нужный момент".

Напомним, что правило об обязательном раскрытии использования нейросетей действует на YouTube еще с 2024 года. Однако теперь к ручной маркировке добавится автоматическая система обнаружения: алгоритмы платформы научатся самостоятельно выявлять фотореалистичный контент, сгенерированный искусственным интеллектом, и помечать его.

В компании поспешили успокоить создателей контента: если алгоритм ошибется, автор сохраняет контроль над ситуацией.