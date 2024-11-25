Крупную кражу болтов с железной дороги выявили в КТЖ

Неизвестные похитили болты скрепления пути на перегоне Көкпекті – Нұра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

24 ноября на перегоне Көкпекті – Нұра железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельс на участке протяженностью 500 метров. В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов.

В целях предотвращения возможных последствий и обеспечения безопасности движения на данном участке было введено временное ограничение скорости поездов.

Аналогичный случай произошел 3 ноября на перегоне Отар – Чильбастау, где неизвестные похитили 2745 единиц материалов верхнего строения пути (скрепления SKL-14, шурупы, углонаправляющие, упругие клеммы).

КТЖ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на железнодорожных путях, добавили в пресс-службе.