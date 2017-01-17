Статьи Холодно и темновато Марина Михайлова

На готовность к Универсиаде Бауыржан Байбек вновь проверил международный аэропорт, автобусные парки города и железнодорожные вокзалы «Алматы-1» и «Алматы-2». При этом по итогам проверки отметил, что в зданиях тех же вокзалов холодно и темновато.



Руководство вокзалов доложило акиму о сносе 28 торговых киосков в зданиях и на прилегающей территории, упорядочении парковки, повышении уровня общественной безопасности.



В ходе осмотра аэропорта аким отметил большой объем работы по устранению замечаний. Здесь, в частности, снесены торговые киоски, не соответствующие нормам СЭС, установлены POS-терминалы, присутствуют ценники на трех языках в местах общественного питания, увеличено количество багажных тележек... Вместе с тем есть и недочеты. К примеру, необходимо сократить время получения багажа, которое порой достигает 45 минут, повысить уровень обслуживания.



Руководство транспортных компаний рапортовало, что все автобусные парки располагают необходимыми автозапчастями, топливом, зимней резиной. Компания Green Bus company полностью восстановила 33 автобуса, находившихся в аварийном состоянии, закупила комплектующие детали на 575 млн тенге. Автопарк, к которому у горожан было много нареканий, отремонтировал 32 автобуса, приобрел единую форму одежды для водителей.



– Проведение Универсиады дает толчок развитию сервисного кластера, позволяет улучшить инфраструктуру города. Но подобная работа должна проводиться не только в преддверии масштабных мероприятий, а на постоянной основе, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

