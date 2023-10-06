Хорошие тенденции

Наряду с этим сейчас разрабатываются образовательные программы повышения квалификации педагогов, и учитывается целый модуль, который ориентирован на формирование национальных ценностей через обучение этому педагогов. Например, особый акцент делается на этнокультурных ценностях, экологическом и нравственном воспитании как в школах, так и в колледжах.

Однако надо обратить внимание и на проблему дефицита кад­ров, о которой упомянул Президент. Стране не хватает 5 тысяч педагогов! Но уже в этом году более 12 тысяч выпускников школ выбрали для себя педагогическое направление. Причиной тому, на мой взгляд, стал принятый в декабре 2019 года Закон «О статусе педагога», где были определены три ключевых направления: повышение квалификации, оказание материальной поддержки и организация деятельности или ведение работ по повышению авторитета педагога.

Сейчас во всей стране действуют «дорожные карты» по исключению этого дефицита. Конечно, на это нужно время, но интерес уже есть. Ведь в этом году даже обладатели «Алтын белгі» выбирали образовательные программы педагогической направленности. Проблему нехватки педагогов может решить еще одно новшество – так называемые университетские программы бокового входа. Сюда могут подать заявки те учителя, которые, получив соответствующее образование, не стали идти в профессию, но сейчас возвращаются, и поэтому им необходимо заново освоить методы обучения, понять методологию современного образования.

Словом, есть тенденция обеспечить ту потребность, в которой нуждается система образования.