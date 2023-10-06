Хорошие тенденции
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Гулияш Ниязова, директор департамента образовательных программ и посткурсового сопровождения АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
По итогам выступления Президента мы обратили внимание на расставленные им акценты, а именно – воспитание обучающихся по базовым установкам и привитие им любви к национальным традициям. Хочу отметить, что сейчас нашим центром ведется колоссальная работа по модернизации подходов к обеспечению курсов повышения квалификации качественным материалом и высококвалифицированными преподавателями.