Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане

Он отличился в весовой категории до 90 килограммов

Казахстанец Айдар Арапов завоевал бронзовую медаль на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Дзюдоист поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 90 килограммов. В схватке за третье место Арапов уверенно выиграл у Фрэнка де Вита (Нидерланды).

В активе сборной Казахстана теперь пять медалей. Ранее победителем стал Жалгас Кайролла (до 81 кг). Талгат Орынбасар (до 60 кг) взял «серебро».

На третью ступень пьедестала поднялись Шерзод Давлатов (до 60 кг), Ансарбек Гайнуллин (до 73 кг).