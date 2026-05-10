Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице

В честь 81-й годовщины Победы Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова города Астаны в очередной раз представил документальную драму «Ар адамы. Бауыржан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Документальная драма «Ар адамы. Бауыржан» — художественная хроника трагедии и героизма, чести и патриотизма в годы самой тяжелой в истории человечества Второй мировой войны.

В произведении сценическим языком воплощены деятельная личность прославленного полководца, Халық қаһарманы Бауыржана Момышулы, его боевой дух, а также высокие идеалы справедливости и человечности.

«Это мероприятие было организовано в честь 81-й годовщины Великой Победы. Спектакль «Ар адамы. Бауыржан» был поставлен по-особенному, и зрители остались очень довольны. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель РК Жулдызбек Жуманбай, автор — Бакытбек Кадыр. Образ Бауыржана Момышулы в годы войны воплотил талантливый актер Амирхан Оразбак, а в годы выхода на заслуженный отдых — отличник культуры Айбол Шакиржанов. В этом году спектакль ставится уже во второй раз. В нем показаны детство человека-легенды, героя Бауыржана Момышулы, его подвиги на войне и жизненные принципы», — рассказала менеджер организационного отдела театра драмы и комедии имени А. Мамбетова Бибисара Нургабдин.

Личность Бауыржана Момышулы в постановке выступает как символ несгибаемого духа и мудрости, вдохновляя артистов на воссоздание атмосферы военных лет.