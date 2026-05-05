МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций

В Астане состоялось подписание документа о намерениях между МНВО РК, Freedom Holding Corp. и Tethercells Limited

Документ отражает взаимную заинтересованность сторон в развитии долгосрочного сотрудничества по ряду стратегически значимых направлений, включая научно-образовательное взаимодействие, развитие высокотехнологичных решений, телекоммуникационной инфраструктуры, исследовательских инициатив и внедрение инновационных инженерных технологий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, в рамках достигнутых договоренностей стороны намерены изучить перспективы совместной реализации проектов, направленных на развитие передовых технологических платформ, расширение международного академического партнерства, поддержку исследовательских программ и подготовку высококвалифицированных кадров.

Особое внимание планируется уделить укреплению сотрудничества в сферах современных технологий, научных исследований, цифровизации, инфраструктурных решений и созданию условий для дальнейшего развития инновационной экосистемы Казахстана.

Подписание Письма о намерениях подтверждает стремление сторон к конструктивному взаимодействию, развитию международного партнерства и поиску новых возможностей для реализации перспективных инициатив, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию.

Дальнейшая работа будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством РК, международными нормами, а также принципами взаимного уважения, доверия и партнерства.