«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения

Основной тон мероприятиям по всей стране задало поздравление Президента Касым-Жомарт Токаев, в котором Глава государства подчеркнул: День Победы — это прежде всего память о героях войны и тружениках тыла, а не повод для массового веселья.

Именно эта мысль стала ключевой в общественной атмосфере 9 мая. Во многих городах Казахстана прошли церемонии возложения цветов к мемориалам, встречи с ветеранами, памятные акции, концерты военных песен и тематические выставки. Особое внимание было уделено сохранению исторической памяти и уважению к подвигу фронтовиков.

Президент отметил, что Казахстан внес значительный вклад в Победу. Сотни тысяч казахстанцев воевали на фронтах, трудились в тылу, обеспечивали армию продовольствием, оружием и промышленной продукцией. Более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше ста стали полными кавалерами ордена Славы.

В своем обращении Токаев отдельно подчеркнул важность передачи исторической правды молодому поколению. По его словам, священный долг современников — разъяснять потомкам подлинный смысл героизма поколения победителей. Эта линия стала центральной и в праздничной повестке регионов: школы, музеи, культурные учреждения и СМИ делали акцент не на развлекательной части, а на исторической памяти, судьбах ветеранов и цене мирной жизни.

Символично прозвучала и главная цитата Президента, которая фактически определила восприятие Дня Победы в обществе:

«Праздник со слезами на глазах» — это не повод для массовых шествий и веселья, а день благодарной памяти о людях, которые своими ратными и трудовыми подвигами сделали Победу возможной.

На этом фоне 9 мая в Казахстане прошло в атмосфере сдержанности, уважения и патриотизма. По всей стране вспоминали героев войны, говорили о ценности мира и независимости, а также о необходимости сохранять историческую преемственность поколений.

Завершая поздравление, Президент отметил, что сегодня Казахстан продолжает развиваться как мирное и независимое государство, а голубой флаг страны должен оставаться символом созидания, согласия и прогрессивных устремлений народа.