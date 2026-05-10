День матерей отмечают в Казахстане

В этом году значимая дата выпала на 10 мая

Сегодня, во второе воскресенье мая, казахстанцы празднуют День матерей, сообщает Kazpravda.kz

Ранее в стране День матерей отмечался в сентябре. Однако в соответствии с постановлением Правительства от 31 мая 2023 года праздник был перенесён на второе воскресенье мая. Дата была изменена с целью приведения к международным стандартам.

Традиция празднования Дня матерей во второе воскресенье мая существует более чем в 20 странах мира. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Турция, Япония, Бразилия и Австралия.

В Казахстане в целях повышения статуса матерей и укрепления института семьи при Ассамблее народа Казахстана создан «Совет матерей».

Сегодня по республике функционирует 1 713 подразделений Совета матерей, в том числе 17 областных, 56 городских, 159 районных и 1 481 сельское отделение. В составе совета работают 16 051 женщина.

Согласно национальному докладу за 2024 год, большинство казахстанцев осведомлены о мерах государственной поддержки матерей. О пособиях для многодетных матерей знают 81,3% населения, об адресной социальной помощи – 76,1%, о декретном отпуске – 73,5%, о единовременной выплате при рождении ребёнка — 71,4%.

По данным Минтруда, в прошлом году единовременное пособие при рождении ребёнка получили 338 тысяч человек. На эти цели было направлено 61,1 млрд тенге.

Кроме того, работающим женщинам из Государственного фонда социального страхования выплачивается ежемесячное социальное пособие до достижения ребёнком 1,5 лет. Для неработающих женщин предусмотрено государственное пособие по уходу за ребёнком.

В рамках трудового законодательства матерям предоставляются такие льготы, как сокращённый рабочий день, оплачиваемые перерывы и возможность работы на условиях неполного рабочего времени.

В последние годы срок выплат по уходу за ребёнком был увеличен с 12 до 18 месяцев, а также внедрены новые меры поддержки для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

День матерей – не только повод для поздравлений. Это важная дата, позволяющая оценить роль матери в обществе и задуматься о повышении качества её жизни. Ведь сильная мать – это сильная семья, а сильная семья является основой мощного государства.