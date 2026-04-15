Над городом плывет шашлычный дым

Как известно, малый и средний бизнес южного мегаполиса выступает основой городской экономики, его доля в валовом региональном продукте достигает 60%. Причем заметное место в структуре МСБ занимает сфера общественного питания – это кафе, рестораны, гриль-бары, закусочные.

Да, данные заведения делают комфортной городскую среду, формируют ее туристическую привлекательность. Но все это до определенного момента. При всех экономических плюсах есть у отрасли общепита и другая сторона, касающаяся вопросов соблюдения санитарного и экологического законодательства, в частности, правил охраны атмосферного воздуха.

О данной проблеме мы поговорили с председателем ассоциа­ции «Клуб рестораторов Казахстана» Гульнарой Катибаевой. Автор этих строк обратила внимание на ее пост в одной из социальных сетей с призывом соблюдать законодательство.

Отвечая на вопрос, касающийся оценки уровня экологического сознания предпринимателей, работающих в сфере общепита, эксперт прямо заявила, что оно довольно низкое. Особенно остро стоит проблема чадного дыма, который идет от шашлычных мангалов.

Возглавляя ассоциацию «Клуб рес­тораторов Казахстана» уже более десяти лет, Гульнара воспринимает ситуа­цию по-особенному. Будучи алматинкой в четвертом поколении, она рассуждает о городе не только как представитель малого бизнеса, но и как горожанка, мать, высказывая прежде всего свою гражданскую позицию.

– Увы, надо признать, что экологическое сознание большинства организаторов сферы общественного питания оставляет желать лучшего, – говорит она. – У них на первом месте интересы бизнеса, а то, что их заведение, использующее мангалы, хосперы, угольные печи, откровенно вредит окружающей среде, уходит на второй план.

По словам руководителя ассоциации, несмотря на существующие нормы, многие рестораторы либо игнорируют экологические требования, либо выполняют их формально.

– Я всем говорю: не надо себя обманывать. Завтра у вас будут проверять документы. И выяс­нится, что приобретенный вами гидрофильтр – «левый» и вообще не работает. Увы, нередко оборудование устанавливается для галочки. Так не должно быть, поскольку контролирующие органы стали тщательно проверять, работают ли вытяжки, вентиляторы, электрофильтры на самом деле, – говорит отрас­левой эксперт.

Гульнара Катибаева напоминает, что, согласно правилам охраны атмосферного воздуха, все стационарные источники загрязнения должны быть оснащены системой очистки. Ассоциация настаивает на обязательной установке гидрофильтров с искрогасителями. Даже если применяется газ, все равно необходимо такое оборудование. Оно очищает дым и даже улавливает запах.

При этом спикер предупреж­дает о рисках использования несертифицированного оборудования.

– Оборудование, эксплуатируе­мое в точках общепита, обязательно должно иметь сертификат и технический паспорт, а вентиляция – соответствовать санитарным нормам, – говорит руководитель ассоциации «Клуб рес­тораторов Казахстана».

Отдельной темой разговора стала работа контролирующих органов. По словам Гульнары Катибаевой, она не видит реального результата от их деятельности. В пример приводит ситуацию в ущельях близ Алматы, где начинается территория национальных парков. Заведения общепита продолжают там работать с использованием открытого огня. Но почему им это дозволяется?

– Я ежедневно разъясняю в чатах, что, если кто-то не понял требований экологического законодательства, готова объяс­нить индивидуально. Но есть и те, кто говорит: «Зачем нам это надо?» Это вам надо, отвечаю, чтобы избежать штрафов, потери репутации, а то и остановки работы бизнеса.

Один из выходов из сложившейся ситуации Гульнара Катибаева видит в создании прозрачной системы мониторинга с участием общественности.

– Нужно создавать мониторинговые группы в каждом районе. Туда должны входить представители ассоциации, природоохранной прокуратуры, экологической полиции, активисты, работники СМИ, – убеждена она. – Специалистов нашей ассоциации нужно приглашать как экспертов. Мы можем объяснить, что происходит на предприятии, – не для наказания, нет, а для того, чтобы предприниматели точно знали, что конкретно от них требуется по закону. Необходим прозрачный надзор. Итоги мониторинга должны освещаться в СМИ, чтобы бизнес понимал: соблюдение закона находится под контролем общества.

Вместе с тем главный вывод, который сделала собеседница, прозвучал довольно жестко:

– Когда меня спрашивают: «А зачем тратиться на гидрофильтр?» – я иногда ловлю себя на мысли, что сражаюсь с ветряными мельницами... Есть значительная часть отечественных предпринимателей, мировоззрение которых можно поменять только через штрафы. Поэтому я выступаю за жесткие меры. Сегодня мы говорим не просто о техничес­ких требованиях, а о личной ответственности, о праве горожан на чистый воздух и о том, где проходит граница между личной прибылью и общественным здоровьем.

На официальный запрос нашей газеты в акимат Алматы о том, на кого возложен мониторинг исполнения экологичес­кого законодательства в сфере общепита, нам ответили, что эти функции делегированы специалистам ТОО «Eco Almaty».

Именно они осуществляют мониторинг, проводят разъяснительную работу и информируют предпринимателей, в том числе о запрете использования твердого топлива, необходимости установки фильтров и систем очистки выбросов. Мониторинговая работа ведется по всем районам Алматы в выездном формате.

В дальнейшем, после вступления в силу требований по зап­рету использования в газифицированных районах Алматы каменного топлива, планируется создание инспекционных (мониторинговых) групп, которые займутся контролем соблюдения правил охраны атмосферного воздуха.