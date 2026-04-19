Голос тишины: о чем говорят черно-белые картины

В Национальном музее РК открылась персональная выставка известной казахстанской художницы Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картины говорят»), где привычные бытовые сюжеты выступают громким манифестом о суровой реальности

Экспозиция вернисажа, включающая 60 работ, превращается в честный диалог со зрителем, где жизнь без прикрас становится мощным визуальным протестом. Ансаган Мустафа через свои графические работы поднимает острые социальные темы: от семейных ценностей и человеческих отношений до проблем безработицы и культа денег.

Особое место в ее творчестве занимает тема одиночества в эпоху цифровых технологий, когда за активностью в соцсетях часто скрывается внутренняя пустота.

Таким произведениям не нужны многостраничные аннотации, так как они напрямую обращаются к эмоциям, вызывая мгновенный внутренний отклик.

Своими образами художница призывает зрителя к честному диалогу о себе и современном обществе. Её знаковый проект впервые представленный в Астане в 2014 году, получил широкий отклик и был показан в более чем 30 странах мира.

Нынешняя выставка стала юбилейной – 200-й в карьере автора, подводя итог многолетней работы и подчеркивая значимый вклад в современное искусство.Об этом на церемонии открытия выставки говорили директор Национального музея РК Берик Абдыгалиулы и исполнительный секретарь партии AMANAT Даулет Карибек.

Черно-белая палитра, лаконичные штрихи, минимум деталей. На первый взгляд – предельная сдержанность, но уже спустя мгновение понимаешь: за этой визуальной аскезой скрывается мощный электрический заряд.

Автор осознанно отказывается от многоцветия, чтобы форма не отвлекала отсути, а «красивая картинка» не заслоняла мысль. Ее работы читаются мгновенно, как короткие, бьющие в цель истории.

Одна из самых пронзительных – о подростковой беременности – давно стала узнаваемой далеко за пределами Казахстана. Девушка с застывшим в глазах страхом: «Мама меня убьет». И в этом же ужасе – еще не рожденный ребенок. Перед этим холстом зрители задерживаются дольше всего: слишком точно передана эмоция, слишком глубоко попадание в нерв.

Рядом – сюжеты без громких драм, но с пугающей узнаваемостью. Ребенок, тщетно тянущийся к родителю, чей взгляд прикован к экрану смартфона. Мать, баюкающая вместо младенца иконку соцсетей. Человек, буквально задыхающийся в коконе из проводов.

Тема цифровой зависимости прошивает экспозицию насквозь. Это не поучение, а почти документальная фиксация нашей реальности.

Особая линия – изнанка семейных отношений. В одной работе – ребенок, сжимающийся от страха перед родителем как прямое и честное высказывание о домашнем насилии.

В другой – тихое одиночество стариков, оставленных близкими. Эти образы не гиперболизированы – напротив, они пугают своей обыденностью.

Есть здесь и едкая, почти плакатная сатира. Персонажи, воплощающие лень и инфантильность, застыли в вечном ожидании «лучшей жизни», не делая к ней ни шага. Такие работы бьют наотмашь – точно и беспощадно. Именно в узнавании и заключается главная сила творчества художницы.

Автор черпает вдохновение в лентах новостей и личных наблюдениях, поэтому ее мир не кажется вымышленным – зеркало, в которое иногда страшно смотреться.

Несмотря на тяжесть тем, в работах сквозит тонкая ирония, которая привносит в высказывание остроту. В какой-то момент мимолетная улыбка мгновенно сменяется тяжелым раздумьем.

Как оказалось, название проекта «Картины говорят» полностью оправдывает себя, поскольку жители и гости столицы возвращаются с выставки со своим услышанным словом.