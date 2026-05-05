Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо

Представитель команды Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров стал победителем турнира серии Grand Slam, который в эти дни проходит в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В финале весовой категории до 100 килограммов казахстанец бился за «золото» с Вадимом Гимбовским (Молдова).

Решающая схватка завершилась победой Байкамурова со счётом 1:0.

Теперь в активе нашей сборной две золотые награды. Ранее на первую ступень пьедестала поднялся Жалгас Кайролла (до 81 кг).