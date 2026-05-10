Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам

Сегодня началось основное ЕНТ-2026, которое продолжится до 10 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений (в 2025 году – около 216 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 399 тыс. заявлений).

Из них 74% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 26% – на русском, 851 человек – на английском языке.

«При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 926 человек, в том числе 359 абитуриентов в столице. Всего ЕНТ организовано в 45 пунктах тестирования. Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается «Математика-Физика» – ее выбрали 17,9% поступающих. Это свидетельствует о стремлении абитуриентов к профессиям инженеров, учителей, энергетиков, строителей и других технических специальностей. Далее по популярности следуют комбинации «Биология-Химия» (14,5%), ориентированная на будущих медиков, и «Творческий экзамен» (12,4%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в творческой сфере», – отметил директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов.

Для повышения уровня подготовки к основному ЕНТ абитуриентам, прошедшим январское и мартовское ЕНТ представлен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников была возможность подготовиться и подтянуть слабые темы. Также после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.

Для оценки уровня готовности и адаптации к формату экзамена предусмотрена возможность прохождения пробного тестирования. Дополнительно на сайте Национального центра тестирования размещены: список литературы и спецификация теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий – на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат.

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы – 65 баллов, в другие вузы – 50 баллов, по области образования «Педагогические науки» – 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» – 70 баллов, по направлению подготовки «Право» – 75 баллов.

При этом по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» – не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.

В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.

После завершения ЕНТ-2026, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ (также свидетельства о присуждении образовательного гранта при наличии) поступающего будут аннулированы.