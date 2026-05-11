Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» проинформировали граждан о неблагоприятных метеоусловиях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ряде регионов Казахстана ожидаются дожди, грозы, местами сильные осадки, град и шквалистый ветер, сообщает Kazpravda.kz 

Штормовое предупреждение сохраняется:

г. Астана: ночью 11 мая на поверхности почвы, ночью 12 мая заморозки 1-3 градусов.

11 мая в Западно-Казахстанской области ночью на севере ожидаются заморозки 2 градуса.

11 мая в Актюбинской области ночью на западе, севере ожидаются заморозки 2 градуса.

В Костанайской области ночью 11 мая на западе, севере, 12 мая на севере, востоке ожидаются заморозки 3 градуса.

В Акмолинской области 12 мая ночью на севере области ожидаются осадки (дождь, снег). 11 мая ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса, 12 мая заморозки 1-6 градусов.

В Северо-Казахстанской области 12 мая ночью на севере области ожидаются осадки (дождь, снег). 11 мая ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.

12 мая в Павлодарской области ночью на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег). 11 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью 0-5 тепла, на западе области заморозки 3 градуса, днем 8-13 тепла, 12 мая ночью заморозки 1-6 градусов.

12 мая в области Ұлытау ночью на западе, севере, востоке ожидаются заморозки 3 градуса.

11 мая в Карагандинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на западе области заморозки 3 градуса, днем до 8-13, на юге области 16 тепла. 12 мая ночью на востоке области ожидаются осадки (дождь, снег), на большей части области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

12 мая в области Абай и Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на западе области заморозки 3 градуса, днем до 8-13, на юге области 16 тепла.

Штормовые предупреждения ожидаются:

г. Астана: 11 мая ночью  на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

г. Алматы: 11 мая ожидаются дождь,  гроза,  ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный временами порывы 15-18 м/с.

г. Шымкент: 11 мая временами ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

11 мая ночью на западе области Абай ожидаются заморозки 1 градус.

11 мая ночью в области Абай ожидаются дождь, гроза, на юге области временами сильный дождь, град, шквал, днем на востоке, юге, в центре области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 мая в Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

11 мая в Алматинской области ожидается дождь, на юге, в горных районах  временами сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области временами гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая в области Жетісу ожидается дождь, на востоке, в горных районах области временами сильный дождь. На востоке, юге, в центре, горных районах области гроза, град. Ночью и утром в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, юге области чрезвычайная пожарная опасность.

11 мая на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ночью в горных районах области сильный дождь. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая в Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая ночью в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. В центре, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

11 мая днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, юге области ожидаются заморозки 3 градуса. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы  23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.

11 мая в Павлодарской области ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая ночью и утром на юге, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая в области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность.

11 мая на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 2 градуса.

11 мая в Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

11 мая ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

11 мая ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

