Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции

Бизнес -омбудсмен Канат Нуров выступил на недавнем заседании Общественной палаты Мажилиса при обсуждении законопроекта Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по вопросам конкуренции, передает Kazpravda.kz

Он предложил отложить принятие законопроекта в его текущей редакции, указав на ряд экономических и правовых рисков.

Прежде всего, он считает, что проект не содержит четких критериев применения предлагаемых норм права. Из текста следует, что они могут распространяться не только на крупный, но фактически на весь бизнес, что вызывает серьезные опасения у экспертного сообщества.

Отдельное внимание Бизнес-омбудсмен уделил вопросу, так называемого, «тройного наказания» для бизнеса. В случае нарушений со стороны бизнеса антимонопольного законодательства предлагается применять неограниченное по сути возмещение в пользу неопределенного круга потребителей, в дополнение к уже существующим видам наказания за это нарушение: изъятию монопольного дохода и оборотных штрафов в пользу государства.

При этом, как он считает, механизм компенсации потребителям может быть реализован иначе - через вынесение Антимонопольным органом предписания о распределении монопольного дохода среди пострадавших потребителей, как это уже происходило в случаях с Kcell и Air Astana.

Критике также подверглось введение в законопроекте подхода к распределению ущерба – предлагается возмещать ущерб не на основании доказательств, а «так, как остальным пострадавшим». При таком подходе размер возмещения потребителям может значительно превышать фактически понесенные ими убытки. Такая формулировка, по мнению Бизнес-омбудсмена, создает серьезную правовую неопределенность.

Отдельные вопросы вызывает и использование категории «потенциальные члены группы лиц» - то есть, лица, которые не заявили о своем желании присоединиться к судебному иску во время судебного разбирательства. Действующие нормы Гражданского кодекса РК предусматривают, что защита гражданских прав возможна только в том случае, если лицо об этом заявило.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что в предлагаемой редакции законопроект противоречит концептуальным основам защиты гражданских прав, определенных Гражданским кодексом и Гражданско-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

В действующем законодательстве уже предусмотрены механизмы возмещения вреда субъектам права как одного из оснований гражданско-правовой ответственности, в том числе по коллективным искам. В то время как «группа лиц» не является субъектом права в национальной правовой системе.

Введение новых норм, напрямую нарушающих действующие положения Гражданского кодекса, разрушит систему и целостность норм, предусматривающих возмещение вреда.

Также он отметил, что невозможно подавать иск от имени неустановленных и неизвестных лиц, поскольку такие лица должны быть уведомлены о подаче иска и иметь возможность отказаться от участия в нем.

Все эти положения законопроекта создают правовую неопределенность и непредсказуемость его дальнейшего правоприменения.

Отдельно Бизнес-омбудсмен указал, что защита прав потребителей относится к компетенции другого государственного органа, тогда как АЗРК отвечает прежде всего за защиту и развитие конкуренции и только в этой части за защиту прав потребителей. В этой связи, он ставит вопрос о нецелесообразности ужесточения контроля бизнеса со стороны АЗРК.

Он поддержал позицию НПП «Атамекен» по вопросам экономической концентрации, отметив, что усиление отечественного бизнеса в виде его экономической концентрации в условиях ЕАЭС наоборот необходимо, так как защищает его конкурентоспособность на фоне продукции стран СНГ, в частности - РФ и РБ.

С учетом перечисленных оснований, Бизнес-омбудсмен предложил отклонить законопроект. В противном случае, в рамках предоставленного ему права регуляторной апелляции, он намерен обратиться к Главе государства с предложением о его отмене по итогам негативных последствий его правоприменения.