Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты

Главная задача судов – сделать так, чтобы верховенство закона работало на практике. Системные реформы судебной власти направлены на оптимизацию процессов, устранение волокиты и создание условий, при которых суд обеспечивает безусловный приоритет защиты социальных прав граждан – на труд, здоровье и благополучие.

Динамичное развитие правоотношений и внедрение цифровых технологий привели к реформам судебной системы. Как результат – во главу угла ставятся гарантии защиты прав и интересов сторон и процес­суальная эффективность.

Одним из ключевых инструментов преодоления формализма в работе судов в гражданском процессе выступает активная роль судьи, который теперь вправе по своей инициативе собирать доказательства и помогать сторонам в поиске истины. В гражданское судопроизводство, послужившее фундаментом для развития административной юстиции и инвестиционного правосудия, успешно внедряются передовые международные практики. Для ускоренной защиты права большое число дел с бесспорными требованиями, на небольшую сумму рассматривается судом в упрощенном (письменном) производстве.

По гражданским делам в судах страны внедрен и другой опыт английского права – процедура обмена досудебным протоколом. Этот институт в гражданском процессе призван стимулировать стороны к мирному решению спора еще до того, как дело будет официально возбуждено в суде.

Основная задача этого инструмента – привести стороны к компромиссу и примирению без начала судебного разбирательства. Они обмениваются информацией, могут объективно оценить свои перспективы в суде. Урегулирование спора на стадии досудебного протокола позволяет избежать судебных расходов (госпошлина, услуги представителей). За 2025 год такой возможностью разрешить спор воспользовались 37 272 лица.

Благодаря этим мерам показатель примирения за последние годы вырос с 3 до 46%. Сегодня миром завершается каждое третье дело, что сохраняет не только деньги (возврат 100% гос­пошлины), но и человеческие отношения. С целью обеспечения доступа к правосудию для граждан и организаций, которые на момент подачи иска не могут уплатить пошлину из-за финансовых трудностей, введена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины.

Использование искусственного интеллекта – глобальная тенденция, и судебная система Казахстана активно интегрирует эти технологии. Пандемия в свое время заставила перенести правосудие в виртуальную среду. Судебная система продемонстрировала гибкость и готовность к цифровым вызовам. Сегодня более 95% исков подаются онлайн, а 80% заседаний проходят по видеоконференцсвязи.

Благодаря этому стало возможным с августа 2022 года внедрение института экстерриториальной подсудности. При согласии сторон дело в автоматизированном режиме распределяется среди всех судов республики без привязки к территориальности спора. Тем самым устраняются коррупционные риски, уравнивается нагрузка и повышается доверие к правосудию. За прошедший год по экстеррито­риальной подсудности направлено около 3 тыс. дел, что показывает его востребованность участниками процесса.

Функционируют электронные сервисы и smart-помощники, упрощающие взаимодействие граждан с судами и облегчаю­щие работу судей. В судах успешно применяется «Цифровая аналитика судебной практики» с элементами ИИ. Программа мгновенно анализирует миллионы актов, находя нужные прецеденты и прогнозируя исход дела. Роботизирована выдача судом санкций на выезд должников за границу и судебных приказов по алиментам. При этом ИИ лишь помощник. В центре правосудия всегда остается человек – судья. Достижения Казахстана в сфере IT-правосудия и транспарентности (онлайн-трансляции резонансных дел) получают высочайшие оценки от Совета Европы (CEPEJ) и мировых СМИ.

Для обеспечения комплексного подхода к защите семьи и детей и разрешению семейных споров с 1 сентября 2023 года все споры, затрагивающие права и законные интересы несовершеннолетних, переданы в подсудность специа­лизированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних. Раньше рассмотрение этих дел находилось в компетенции разных судов, сейчас – в одном. Данная идея ориентирована на повышение эффективности механизмов защиты материнства и детства, а также укрепление института семьи и поддерж­ку детей – будущего нации.

С расширением юрисдикции суды одновременно могут разрешить сразу несколько вопросов касательно алиментного содержания ребенка, определения места его жительства, порядка встреч с родителем. Исходя из приоритетности дел, Верховный суд регулярно анализирует практическое применение законодательства судами в сфере семейно-брачных отношений и дает разъяснения в нормативных постановлениях.

Усилена роль суда апелляционной инстанции. Теперь областные суды не возвращают дела на новое рассмотрение, а сами ставят точку в споре. Это исключает бесконечное хождение граж­дан по судебным инстанциям и повышает ответственность судей обеих инстанций.

В последние годы одним из наи­более обсуждаемых в обществе вопросов были правила кассационного производства. Модель, основанная на предварительном отборе единолично судьей Верховного суда гражданских дел, подвергалась критике в обществе.

С 1 июля 2025 года эти вопросы сняты с повестки. В столице заработали три самостоятельных кассационных суда – по уголовным, гражданским и админис­тративным делам. Конституционный принцип равенства доступа к правосудию теперь обеспечен в полном объеме: во всех видах судопроизводства внедрена единая модель «сплошной кассации». Субъек­тивный предварительный фильтр полностью упразднен. Теперь любая кассационная жалоба, поданная в соответствии с законом, напрямую передается на рассмот­рение коллегии из трех судей в открытом судебном заседании. При этом для исключения причинения судебными актами тяжких необратимых последствий для жизни и здоровья людей, а также для экономики и национальной безопасности, в целях предупреждения нарушения публичных интересов и единообразия в применении норм права за Верховным судом сохранена функция проверки судебных актов по исключительным основаниям.

С передачей функции непосредственного пересмотра дел в новые кассацион­ные суды кардинально изменилась роль Верховного суда. Он сосредоточен на своей главной конституционной задаче – обеспечении единообразия судебной практики.

Стабильность правоприменения – общая для всех цель, гарантия качества правосудия. Разъяснения Верховного суда будут своевременно консолидировать судебную практику, устранять правовые ориентиры, не отвечаю­щие текущим реалиям.

В рейтинге Глобального индекса верховенства закона (Rule of Law Index) Казахстан прочно удерживает первое место по гражданскому правосудию в Восточной Европе и Центральной Азии. Это результат системной работы. Но впереди еще много задач. Главная из них – чтобы каждый казахстанец, обращаясь в суд, видел перед собой не бездушную машину, а справедливого арбитра, стоящего на страже его прав, закона и порядка.

Реализуемая в Казахстане стратегия строительства Справедливого государства на основе посланий Главы государства

Касым-Жомарта Токаева, его выс­туплений на заседаниях Нацио­нального курултая, основанная на идео­логии «Закон и Порядок», в полном смысле отвечает современным меж­дународным стандартам устойчивого развития общества.

Принципы верховенства и всеобщности закона, уважения прав человека и справедливости, заложенные в Нацио­нальный план развития Республики Казах­стан до 2029 года, Концепцию по продвижению в обществе идео­логии «Закон и Порядок» на 2025–2030 годы служат надежным фарватером для судебной системы страны. Дополнительный импульс укреплению верховенства закона и порядка, соблюдению прав человека придадут нормы Конституции, принятой 15 марта на общенацио­нальном референдуме.