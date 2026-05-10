Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан

Главы государств примут участие в нескольких мероприятиях
13-14 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.
Тема саммита – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».