Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента

На гражданскую панихиду, которая состоялась в здании Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы, также прибыли родственники, соратники, представители творческой интеллигенции, близкие, друзья и многочисленные читатели поэта.

Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования Президента страны Касым-Жомарта Токаева в адрес родных и близких выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова.

«Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории. Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Выражая соболезнования родным и близким поэта, Маулен Ашимбаев назвал Мухтара Шаханова личностью исключительного масштаба и чести. Спикер Сената подчеркнул, что в нем сочетался редкий творческий дар с несгибаемой гражданской позицией, а вся его жизнь стала примером честного и беззаветного служения своему народу.

«Мухтар Шаханов был не только писателем, но и выдающимся общественным деятелем с обостренным чувством справедливости и верностью своим принципам. Его бескомпромиссная борьба за спасение Арала, самоотверженная защита статуса родного языка и активное участие в восстановлении исторической правды о декабрьских событиях стали настоящим примером гражданского подвига. Он стоял у истоков возрождения национальных традиций, включая праздник Наурыз, и внес значительный вклад в укрепление дипломатических связей нашей страны и развитие парламентаризма. Вся жизнь Мухтара Шаханова - это пример честного служения своему делу жизни и ответственности перед будущими поколениями», – сказал Маулен Ашимбаев и подчеркнул заслуги Мухтара Шаханова в парламентской деятельности и государственной службе.

Отметим, Мухтар Шаханов скончался на 84-м году жизни, оставив после себя богатое творческое наследие, признанное мировым сообществом и переведенное на десятки языков.