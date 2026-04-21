Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента

Культура и общество
12

Спикер Сената Маулен Ашимбаев по поручению Президента Казахстана принял участие в церемонии прощания с государственным и общественным деятелем, выдающимся поэтом и писателем, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтаром Шахановым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

На гражданскую панихиду, которая состоялась в здании Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы, также прибыли родственники, соратники, представители творческой интеллигенции, близкие, друзья и многочисленные читатели поэта.

Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования Президента страны Касым-Жомарта Токаева в адрес родных и близких выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова.

«Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории. Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Выражая соболезнования родным и близким поэта, Маулен Ашимбаев назвал Мухтара Шаханова личностью исключительного масштаба и чести. Спикер Сената подчеркнул, что в нем сочетался редкий творческий дар с несгибаемой гражданской позицией, а вся его жизнь стала примером честного и беззаветного служения своему народу.

«Мухтар Шаханов был не только писателем, но и выдающимся общественным деятелем с обостренным чувством справедливости и верностью своим принципам. Его бескомпромиссная борьба за спасение Арала, самоотверженная защита статуса родного языка и активное участие в восстановлении исторической правды о декабрьских событиях стали настоящим примером гражданского подвига. Он стоял у истоков возрождения национальных традиций, включая праздник Наурыз, и внес значительный вклад в укрепление дипломатических связей нашей страны и развитие парламентаризма. Вся жизнь Мухтара Шаханова - это пример честного служения своему делу жизни и ответственности перед будущими поколениями», – сказал Маулен Ашимбаев и подчеркнул заслуги Мухтара Шаханова в парламентской деятельности и государственной службе.

Отметим, Мухтар Шаханов скончался на 84-м году жизни, оставив после себя богатое творческое наследие, признанное мировым сообществом и переведенное на десятки языков.

#президент #телеграмма #Ашимбаев #прощание #Мухтар Шаханов

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Субботнику дождь не помеха
Две победы на старте
Бронзовый танец с лентой
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
Меняется система аттестации педагогов
Ключи от надежды
Ожидается строительство еще двух заводов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Степные озера получат паспорта
Предусмотрены технологии чистого угля
Выбирать авто нужно с умом
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Новый креативный хаб открыли в Казахстане
Жаңару күні: шестой день декады Наурызнама
«Алтын әже»: талантливые бабушки со всего Казахстана приеха…
Шаңырақ күні: четвертый день декады Наурызнама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]