Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза

Эти государства подтверждают — системные инвестиции в образование, цифровизацию и устойчивое развитие приносят конкретные результаты

Коллаж: Kazpravda.kz

Самыми инновационными странами Европейского союза снова стали государства Северной Европы. Первое место в рейтинге заняла Швеция, второе — Дания, на третьей позиции разместились Нидерланды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euro-pulse.ru

Швецию отметили за сильную научную базу, инвестиции государства и частного бизнеса в создание новых технологий и модернизацию существующих.

Дания заняла одну из лидирующих позиций из-за своего передового уровня цифровизации, зеленых технологий и сильного фармацевтического и машиностроительного сектора.

А Нидерланды вошли в тройку лидеров благодаря тесному сотрудничеству университетов и бизнеса в сфере науки, крупным инвестициям в инновации и благоприятной среде для технологических компаний.

В Европейском инновационном рейтинге, опубликованном по итогам 2025 года, подчеркивается, что успех в этой сфере северные страны обеспечивают благодаря активной поддержке науки, современных технологий и тесному сотрудничеству между университетами и предприятиями промышленности, спонсирующими разработки.

Инновационный потенциал ЕС продолжает стабильно расти, и это особенно важно на фоне глобальной конкуренции и технологических изменений, говорится в рейтинге.