Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с Министром-координатором по экономическим делам Республики Индонезия Аирланггой Хартарто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

В ходе мероприятия обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия и расширения партнерства в различных отраслях. Индонезия является одним из важных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

По итогам 2025 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Индонезией составил $244,7 млн. За январь - март 2026 года товарооборот сложился на уровне $31,5 млн. Основу казахстанского экспорта формирует продукция обрабатывающей промышленности, металлургии, химии, в то время как из Индонезии поставляются электроника и текстиль.

Было отмечено, что ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Индонезии Прабово Субианто провели ряд встреч на международных площадках, что придало дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

«Казахстан придает большое значение расширению торгово-экономических связей с Индонезией. Мы считаем, что существует значительный потенциал для увеличения этих показателей и заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Аирлангга Хартарто, в свою очередь, выразил готовность индонезийской стороны к углублению партнерства с Казахстаном, расширению деловых контактов и развитию кооперации по перспективным направлениям.

В ходе встречи отмечен имеющийся потенциал для расширения взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства и пищевой переработки, текстильной отрасли, исламского банкинга, цифровой экономики, образования и туризма.

Особое внимание уделено развитию транспортно-логистических маршрутов. В частности, обсуждены возможности использования транзитного потенциала Казахстана и инфраструктуры международных транспортных коридоров.

Подчеркнуто, что Казахстан предоставляет благоприятный инвестиционный климат и может служить площадкой для выхода на региональные рынки, включая Центральную Азию, страны ЕАЭС, Кавказ и Европу.

В целом стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних экономических связей между Казахстаном и Индонезией.