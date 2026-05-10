В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий

В мире

В Луанде обнаружена братская могила с останками более 500 человек

Иллюстративное фото: Ben Curtis / AP

О существовании этой могилы знали 49 лет, но ее точное местоположение было неизвестно. Здесь покоятся жертвы чисток после попытки переворота под руководством Ниту Алвеша в мае 1977 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Ангольские власти сообщили, что на кладбище в Луанде, известном как «кладбище 14», обнаружено массовое захоронение с останками около 500 человек, которые могли стать жертвами чисток, последовавших за предполагаемой неудавшейся попыткой переворота 27 мая 1977 года.

Это крупнейшая находка с тех пор, как президент Жуан Лоренсу в 2019 году создал Комиссию по реализации Плана примирения в память о жертвах политических конфликтов (CIVICOP).

О существовании этого массового захоронения было известно еще с 1977 года, однако его точное местонахождение до сих пор не удавалось установить. CIVICOP была создана с целью укрепления национального примирения после многочисленных внутренних конфликтов, развернувшихся между провозглашением независимости в ноябре 1975 года и окончанием гражданской войны в 2002 году; главным направлением работы комиссии является поиск и установление местонахождения могил и массовых захоронений.

Администрация тогдашнего президента Агостиньо Нето обвинила Ниту Алвеша, занимавшего тогда пост министра внутренних дел, в попытке совершить 27 мая 1977 года государственный переворот, чтобы изменить политический курс правительства. Это обвинение спровоцировало волну чисток и казней. В ходе репрессий могли погибнуть от двух до сорока тысяч человек; точное число жертв до сих пор неизвестно.

На сегодня CIVICOP обнаружила останки 316 человек в восьми провинциях и подтвердила гибель 3 248 человек в различных внутренних конфликтах, последовавших за обретением Анголой независимости.

Как заявил министр юстиции и прав человека Анголы, Марси Лопеш, который также является координатором CIVICOP, в интервью TPA, на которое ссылается газета Público, «останки будут направлены на лабораторные исследования для подтверждения личности погибших и помощи семьям в процессе опознания своих близких». Марси Лопеш также отметил, что обнаружению захоронения предшествовали пять лет расследования.

