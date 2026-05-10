Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане

Создатели постановки стремились показать не только военный подвиг Маншук Маметовой, но и ее личную историю

Столичный Музыкальный театр юного зрителя в честь Дня Победы представил зрителям драму «Маншүк», рассказывающую о жизни и героическом подвиге казахской девушки, ставшей Героем Советского Союза, Маншук Маметовой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Постановка основана на исторических документах и рассказывает зрителям о жизни, фронтовом пути и мужестве Маншук Маметовой.

Через художественные образы спектакль затронул темы чести, национального духа, ответственности и преданности Родине.

Авторами спектакля выступили М. Кожахметова и А. Молдагали. Режиссером-постановщиком стал заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.

Создатели постановки стремились показать не только военный подвиг Маншук Маметовой, но и ее личную историю — детство, семью, внутренние переживания и решение добровольно отправиться на фронт.

Организаторы подчеркнули, что главная цель проекта — сохранить историческую память и показать молодому поколению пример подлинного мужества.

Мероприятие стало частью праздничной программы ко Дню Победы и одним из центральных культурных событий 9 Мая в столице.