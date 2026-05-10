За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД

В МВД напомнили, что уважение к окружающим, истории и природе своей страны — обязанность каждого гражданина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последнее время участились случаи порчи природных и исторических объектов ради "хайпа" и публикации видео в социальных сетях. Подобные действия наносят ущерб культурному и природному наследию страны и влекут ответственность, предусмотренную законом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По данным ведомства, природные памятники, заповедники, национальные парки и исторические объекты являются национальным достоянием Казахстана и находятся под охраной государства.

Нанесение надписей, повреждение скал, памятников и других объектов культуры и природы — не безобидная шалость, а нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность.

Согласно статье 294 УК РК "Вандализм" за порчу объектов, охраняемых государством, предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 2000 МРП, общественных работ, ареста сроком до 50 суток, ограничения свободы либо лишения свободы на срок до трех лет.

В МВД напомнили, что уважение к окружающим, истории и природе своей страны — обязанность каждого гражданина.

Любые проявления вандализма будут получать принципиальную правовую оценку, поскольку закон и порядок основываются на ответственности каждого, а наказание за подобные правонарушения является неотвратимым.