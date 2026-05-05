Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане

По ходу схватки итальянская спортсменка получила три предупреждения

Фото: НОК

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Аида Тойшыбекова заняла третье место на турнире серии Grand Slam, который проходит в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наша соотечественница выступала в весовой категории свыше 78 килограммов. В схватке за бронзовую медаль она встретилась с итальянкой Тицианой Марини.

По ходу схватки итальянская спортсменка получила три предупреждения, что сделало Аиду Тойшыбекову обладательницей бронзовой награды.