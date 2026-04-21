Ожидается строительство еще двух заводов

Проекты
19
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В ближайшем будущем на территории Жамбылской области появятся два новых предприятия по производству высокоэнергетических материалов.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководство области и глава холдинга Barys Dynamics Айбек Барыс подписали меморандум о сотрудничестве. В ходе встречи стороны обсудили реализацию инвестпроекта, который предусматривает строительство высокотехнологичного производственного комплекса, ориентированного на выпуск продукции, востребованной в промышленности и оборонно-промышленном секторе.

Объем финансовых вливаний составит 450 млрд тенге. Реализация проекта пройдет в четыре этапа. По завершении планируется соз­дание около 1 100 новых рабочих мест, что окажет положительное влияние на занятость населения и позволит повысить уровень квалификации местных кадров.

Во время деловых переговоров особое внимание было уделено вопросам развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также обеспечению экологичес­кой и промышленной безопас­ности будущего производства. По заверению инвестора, предприятие будет соответствовать международным стандартам и использовать только современные технологические решения, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду и снизить любые риски.

Проект реализуется с участием­ гиганта оборонной промышленности Сербии – компании Yugoimport SDPR, основанной в 1949 году и специализирующейся на выпуске оружия и вооружения, что гарантирует внедрение в производство передовых технологий.

#промышленность #меморандум #Barys Dynamics #Айбек Барыс

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]