Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери

Культура и общество
Дана Аменова
специальный корреспондент

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook обратилась к гражданам в связи со знаменательной датой, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: МКИ

Дорогие друзья!

Сегодня, во второе воскресенье мая, в Казахстане отмечают День матерей.

Это особый и по-настоящему теплый праздник, наполненный любовью, благодарностью и уважением. Этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу.

Мама — это целый мир, наполненный теплом, нежностью, безусловной любовью и поддержкой. В казахской культуре образ матери всегда занимал особое место. Через века передаются ценности уважения, взаимопомощи и ответственности, заложенные нашими матерями. Эти традиции остаются прочной основой единства и духовной силы народа.

Сегодня в Казахстане на системной основе реализуется государственная политика по поддержке материнства и семей с детьми. Совершенствуются меры социальной поддержки, обеспечивается доступность дошкольного образования, укрепляется система охраны материнства и детства, создаются условия для занятости женщин и совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями, внедряются программы ответственного родительства, а также развивается сеть Центров поддержки семьи.

Более 10 лет действует консультативно-совещательный орган – Совет матерей. От всей души благодарю всех матерей за мудрость, любовь и доброту. Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с нашими матерями. Пусть в ваших семьях всегда будут тепло, любовь и уют!

#поздравление #Аида Балаева #День матери

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Вице-премьер вручила награды деятелям музыкальной сферы
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президен…
Новый креативный хаб открыли в Казахстане
Жаңару күні: шестой день декады Наурызнама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]