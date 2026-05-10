Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook обратилась к гражданам в связи со знаменательной датой, сообщает Kazpravda.kz

Дорогие друзья!

Сегодня, во второе воскресенье мая, в Казахстане отмечают День матерей.

Это особый и по-настоящему теплый праздник, наполненный любовью, благодарностью и уважением. Этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу.

Мама — это целый мир, наполненный теплом, нежностью, безусловной любовью и поддержкой. В казахской культуре образ матери всегда занимал особое место. Через века передаются ценности уважения, взаимопомощи и ответственности, заложенные нашими матерями. Эти традиции остаются прочной основой единства и духовной силы народа.

Сегодня в Казахстане на системной основе реализуется государственная политика по поддержке материнства и семей с детьми. Совершенствуются меры социальной поддержки, обеспечивается доступность дошкольного образования, укрепляется система охраны материнства и детства, создаются условия для занятости женщин и совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями, внедряются программы ответственного родительства, а также развивается сеть Центров поддержки семьи.

Более 10 лет действует консультативно-совещательный орган – Совет матерей. От всей души благодарю всех матерей за мудрость, любовь и доброту. Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с нашими матерями. Пусть в ваших семьях всегда будут тепло, любовь и уют!