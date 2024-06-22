И дольше века длится жизнь

В 1942 году, когда Шангерей Жаныбеков, окончив Кустанайское медицинское училище, был призван в ряды Советской армии в качестве воен­фельдшера, ему было всего 18 лет. Тогда еще никто не мог знать, что проклятая война продлится еще почти три года. Но уже было ясно, что блицкриг провалился, первая значительная победа – в сражении за Москву – была одержана ценой огромного количества человеческих жизней, отваги, неимоверного труда в тылу и усилий на фронте.

Восемнадцатилетние, почти что мальчишки, такие же как Шангерей Жаныбеков, в большинстве своем добровольцами уходили на фронт, чтобы побеждать и дальше – в Сталинградской битве, на Курской дуге, форсировать Днепр и Дунай, принимать участие в Белорусской операции, чтобы завершить ее выходом частей Советской армии в Польшу. А затем, освобождая от фашизма Европу, отразить последнее наступление фашистской Германии и в конце апреля 1945 года брать Берлин.

Наш герой оказывал помощь раненым на Брянском, Степном и Втором Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кирово­града, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, а также в боях против немецко-фашистских войск на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.

Но героизм ветеранов не ограничился Великой Победой над захватчиком. Дальше нужно было возрождать страну из руин и строить новую – мирную жизнь. Закаленные в сражениях освободители за время войны научились преодолевать невозможное, решать задачи, которые кому-то могли показаться невыполнимыми. И благодаря их уже трудовому подвигу страна в числе первых оправилась от последствий и разрушений войны.

Среди этих героев был и Шангерей Жаныбеков. После увольнения в запас он продолжил свою трудовую деятельность. Был первым секретарем Кустанайского горкома и вторым секретарем Кустанайского обкома партии. В 1976 году был назначен заместителем председателя Совета министров Казахской ССР. Уже будучи пенсионером, возглавлял Республиканское общество по культурным связям с казахами за рубежом, был председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны и труда, а затем членом президиума этого совета.

В числе первых с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны пришли поздравить заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Раджан Жанысов, начальник управления по делам обороны Медеуского района подполковник Бекмурза Жусип и председатель алматинского филиала РОО «Ветераны Воору­женных сил» полковник в отставке Тулеген Мустафин. Аким города Ерболат Досаев передал герою слова приветствия и теплые пожелания Главы государства.

«Вас знают как видного государственного и общественного деятеля, ветерана, патриота. На своем жизненном пути Вы прошли войну, а после, в мирное время, трудились в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, достойно работали во благо общества», – сказано в поздравлении Президента.

Аким города вручил Шангерею Жаныбекову орден «Барыс» I степени, которым ветеран награж­ден Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности. Свое поздравление юбиляру направил также Премьер-министр Олжас Бектенов, который отметил заслуги героя, его несомненный вклад в развитие общества и становление Казахстана.

Полученный орден далеко не первая и, хочется надеяться, не последняя государственная награда Шангерея Жаныбекова. Его заслуги отмечены также орденами Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, орденами Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За отвагу», почетными грамотами Верховного совета Казахской ССР и другими заслуженными наградами.

С каждым днем победителей в Великой Отечественной войне становится все меньше и меньше. Но их закаленный характер, воля к жизни и к новым свершениям заставляет отступать перед ними даже самое неизбежное. Нам же с вами – их потомкам, ради кого они, не щадя своих жизней, сражались за Родину, – остается лишь, отдавая им должное, беречь мир, завоеванный поистине страшной ценой.