И лен, и парча

Экспозицию оформили в выставочном павильоне в любимом горожанами левобережном парковом комплексе. Всего представлено почти 200 комп­лектов русских костюмов, украшений и приспособлений для домашнего изготовления текстиля.

Как рассказали в музее-заповеднике, в коллекцию вошли праздничные наряды, а также повседневные комплекты, верхняя одежда и головные уборы, собранные во время экспедиций по населенным пунктам Восточного Казахстана. Посетители могут увидеть, например, костюмы, которые носили в зажиточных семьях. Это сарафаны, душегрейки, паневы, выполненные из дорогих тканей и украшенные богатой вышивкой. В крестьянских семьях использовали одежду, сшитую в основном из льна.

Отдельно представлены старинные станки и приспособления, на которых женщины сами изготавливали нити и делали ткань. Для окрашивания готового полотна хозяйки использовали кору различных растений, сок ягод и отвары трав.

Как подчеркнули в музее, мода существовала во все времена – и в старину, и сегодня. И всегда для женщин было важным выглядеть нарядно и привлекательно.