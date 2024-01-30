И опасна, и вредна

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Елена Ульянкина

В Караганде избили водителя скорой помощи, которая приехала на вызов к ребенку.

фото из архива "КП"

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 января. Тогда водитель неотложки Торегали Бериккалиулы привез бригаду медиков к многоэтажке, где находился ребенок с подозрением на корь. Фельдшеры поднялись в квартиру, а водитель остался на улице. Тут к нему подошел мужчина, стал браниться и кричать: мол, машина скорой помощи перекрыла ему дорогу. Надо отметить, что дебошир шел пешком и вполне мог обойти спецтранспорт.

Примерно через пять минут из подъезда вышла фельдшер и стала снимать конфликт на камеру планшета. Позже видеозапись попала в соцсети. На ней видно, как агрессивный мужчина кричит на человека в спецодежде службы скорой помощи, а потом наносит ему несколько ударов, отчего тот падает.

Сесть за руль Торегали уже не смог. Приехавшая вторая неотложка увезла его в клинику им. Макажанова. Он получил сотрясение мозга, перелом спинки носа, гематому глаза, закрытый перелом ребер и сейчас лежит в больнице.

Заведено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью работнику неотложки. Полицейские ищут нападавшего. Его личность установлена.

По данным управления здравоохранения, за последние три года на сотрудников скорой помощи Карагандинской области было совершено восемь нападений.

#водитель #нападение #Караганда #скорая помощь

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