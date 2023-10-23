И рыба, и удочка…

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Махаббат Жаксылыкова, Туркестанская область

Сотни рабочих мест в состоянии обеспечить развитие рыбоводческой отрасли.

фото пресс-службы облакимата

Поставить производство товарной рыбы и ее переработку на промышленную основу поможет создание профессиональной ассоциации «Казахрыбхоз». О регистрации общественного объединения объявили на рес­публиканском форуме, который прошел на базе прудового хозяйства, расположенного в селе Колькент Сайрамского района.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрат Абдуалиев пояснил, что цель ассоциации – наладить связь между представителями отрасли, научной среды и торговых сетей. Выработка некоего алгоритма позволит всем фермерам, решившим заняться выращиванием аквакультуры, идти проторенной дорожкой, не теряя времени на преодоление препятствий, которые неизбежны в новом деле.

– Я начинал с практических шагов, но понял, что не хватает элементарных знаний, – признается учредитель рыбного хозяйства села Колькент Нуркен Толендиев.  – Пришлось взяться за теорию. Изучая специальную литературу, начал понимать ошибки. У прудового рыбоводства есть свои тонкости. Надо соблюдать температурный режим, выбирать определенные виды кормов. Со следующего года начнем продавать товарную рыбу.

В работе отраслевого мероприятия приняли участие около трехсот рыбоводов, съехавшихся со всей республики. Кто-то делает первые шаги по выращиванию товарной рыбы, а кто-то уже поднаторел и готов поделиться опытом.

Рыбоводство становится привлекательным, и те, кто планирует влиться в отрасль, не упустили возможности ознакомиться с тем, что собой представляет прудовое рыбоводство и как его обустроить.

Сотни южан намерены заняться рыбоводством. Тем более что государство готово поддержать их финансово. Рыбоводов финансируют по программе «Ауыл аманаты». Предусмотрены субсидии и льготные кредиты под 2,5%, привлекаются инвесторы.

Так, для развития аквакультуры в 2023 году из местного бюджета было выделено 500 млн тенге, на сегодняшний день субсидии предоставлены 31 хозяйству, деньги освоены полностью. Кроме того, на субсидирование инвестиционных вложений из республиканского бюджета на этот год предусмотрено 226,2 млн тенге. 14 предпринимателей, занимающихся рыбным хозяйством, предоставили в СПК «Туркестан» документы на получение льготных кредитов в размере 5,4 млрд тенге. Из них финансово поддержано четыре хозяйства на сумму кредитования в размере 1,6 млрд тенге.

В области зарегистрировано 104 водоема местного значения, 84 из них закреплены за природопользователями. Всего товарным рыбоводством занимаются около 130 субъектов предпринимательства.

Также в акиматах районов и городов утверждены планы мероприятий по развитию рыбного хозяйства на 2023–2025 годы. Перед местными властями поставлена задача по доведению до 2025-го числа таких хозяйств до 250.

Дислокация водоемов и климат Туркестанской области являются одними из наиболее благоприятных для занятия рыбоводством.

– Проведение форума, несомненно, придаст новый импульс развитию рыбоводной отрасли в регионе и стране в целом, – отметил заместитель акима области Ермек Кенжеханулы. – В рамках программы планируется довести объем рыбоводства до 20 тысяч тонн. В нынешнем году в регионе планируется вырастить 6 640 тонн товарной рыбы.

Туркестанская область уже сейчас лидирует по производству товарной рыбы в республике. Расчеты показывают, что за ближайшие шесть-восемь лет мощность выращивания товарной рыбы интенсивным способом (карповые, форель) на юге можно довести до нескольких десятков тысяч тонн, потенциал же в разы выше.

Дополнительным направлением станет производство рыбной муки, являющейся основой кормов для рыбного хозяйства, птицеводства, добавок. А еще необходимо развивать инфраструктуру по хранению и переработке рыбы, включая заморозку, вакуу­мирование, выпуск консервов.

Кстати, по завершении отраслевого мероприятия в Бадамское водохранилище, расположенное в Шымкенте, и в озеро Састобе было выпущено 100 тыс. мальков карпа. Символическая акция призвана обратить внимание горожан на рыбоводство как потенциально доходную отрасль.

#Туркестанская область #рыбоводство #рыба #рабочие места

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