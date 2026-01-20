Аким области Берик Уали провел встречу с делегацией во главе с директором ТОО «Harvest Agro Holding» Даулетом Увашевым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации крупного инвестиционного проекта, направленного на развитие агропромышленного комплекса.

Стоимость проекта составляет 34 млрд тенге. В его рамках планируется поэтапное преобразование пастбищных и залежных земель в орошаемые сельскохозяйственные угодья за счет внедрения водосберегающих технологий с использованием подземных вод. В настоящее время продолжается процесс оформления земельного участка. Инвесторы сообщили, что готовы приступить к работам в районе Маканшы сразу после получения необходимых документов. Также они озвучили предложения по строительству перерабатывающего завода и возведению многофункционального спортивного комплекса.