Завершился концертный тур «Халық әуені» Проекты 27 мая 2026 г. 0:22 Арлан Керей В Казахстане впервые прошел концертно-гастрольный тур «Халық әуені». За три дня проект охватил все регионы страны, а концертные программы посетили около 20 тыс. зрителей. фото предоставлено пресс-службой МКИ В рамках тура ведущие творческие коллективы и известные деятели культуры представили лучшие образцы национального и современного искусства. Концерты прошли как в районных центрах, так и в моногородах и сельских населенных пунктах. В проекте участвовали оркестры, хоровые, танцевальные, фольклорные, эстрадные и театральные коллективы, а также солисты концертных организаций. Программы объединили разные направления искусства – от народно-инструментального и симфонического исполнения до хореографических постановок, мюзиклов, традиционной песни и современной эстрады. В некоторых регионах также прошли творческие встречи и мастер-классы с участием артистов. Такие форматы позволили не только представить концертные программы, но и расширить живой диалог между деятелями искусства и жителями областей. Проект «Халық әуені» направлен на повышение доступности культурных ценностей, популяризацию национального духовного наследия и укрепление культурных связей. #регионы #концерт #проекты #Халық әуені