Завершился концертный тур «Халық әуені»

Проекты
Арлан Керей

В Казахстане впервые прошел концертно-гастрольный тур «Халық әуені». За три дня проект охватил все регионы страны, а концертные программы посетили около 20 тыс. зрителей.

фото предоставлено пресс-службой МКИ

В рамках тура ведущие творческие коллективы и известные деятели культуры представили лучшие образцы национального и современного искусства. Концерты прошли как в районных центрах, так и в моногородах и сельских населенных пунктах.

В проекте участвовали оркест­ры, хоровые, танцевальные, фольк­лорные, эстрадные и теат­ральные коллективы, а также солисты концертных организаций. Программы объединили разные направления искусства – от народно-инструментального и симфонического исполнения до хореографических постановок, мюзиклов, традиционной песни и современной эстрады.

В некоторых регионах также прошли творческие встречи и мастер-классы с участием артис­тов. Такие форматы поз­волили не только представить концерт­ные программы, но и расширить живой диалог между деятелями искусства и жителями областей.

Проект «Халық әуені» направлен на повышение доступности культурных ценностей, популяризацию национального духовного наследия и укрепление культурных связей.

#регионы #концерт #проекты #Халық әуені

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Дети спасают планету
На пляже развернулась «школа выживания»
Казахстан и Россия: литературный диалог
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Елимай» заряжен на победу
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Поисковики отправились на остров Сахалин
Елена Шмелева: «Сириус» в Казахстане – это единая развиваю…
Ночной забег в древнем городе
Видеть в танце призвание

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]