Завершился концертный тур «Халық әуені»

В рамках тура ведущие творческие коллективы и известные деятели культуры представили лучшие образцы национального и современного искусства. Концерты прошли как в районных центрах, так и в моногородах и сельских населенных пунктах.

В проекте участвовали оркест­ры, хоровые, танцевальные, фольк­лорные, эстрадные и теат­ральные коллективы, а также солисты концертных организаций. Программы объединили разные направления искусства – от народно-инструментального и симфонического исполнения до хореографических постановок, мюзиклов, традиционной песни и современной эстрады.

В некоторых регионах также прошли творческие встречи и мастер-классы с участием артис­тов. Такие форматы поз­волили не только представить концерт­ные программы, но и расширить живой диалог между деятелями искусства и жителями областей.

Проект «Халық әуені» направлен на повышение доступности культурных ценностей, популяризацию национального духовного наследия и укрепление культурных связей.