IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования

На минувшей неделе Верховный Суд РК провел круглый стол «Судебное администрирование для независимого правосудия: мировые стандарты и лучшие практики». Судьи и представители судебных администраций Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и других стран обсудили инструменты оптимизации судебной эффективности, доступа к правосудию и новые технологии.

Участвовал в его работе Луис Мария Пальма, президент Международной ассоциации судебного администрирования (IACA), приехав специально из Буэнос-Айреса (Аргентина). Позже он написал в письме президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, какое впечатление на него произвели решительные шаги страны в обеспечении независимости судебной системы.

«По моему более чем 25-летнему опыту работы в области судебного администрирования и судебной реформы, я могу констатировать, что Астана начала устанавливать новые передовые стандарты судебного администрирования. Опираясь на лучший мировой опыт, Казахстану удалось в короткие сроки провести глубокие реформы, внедрив уникальную модель судебного управления», - написал он.

Л.Пальма отметил цифровые умные суды РК, нацеленные обеспечить качественное и быстрое правосудие, чего до сих пор не удавалось ведущим странам. Достижением названо 4-е место в мире, которое занимает Казахстан по цифровому доступу населения к судам. Он считает использование искусственного интеллекта и запуск экстерриториальной подсудности Верховным Судом отличными практиками, которые могут стать примером для других стран.

Посетив суды Астаны и Алматы, высокий гость убедился в востребованности ИТ-сервисов, которые значительно облегчают работу судей и сотрудников судов и представляют удобные средства для онлайн-доступа к правосудию в режиме реального времени. IACA намерена изучать и распространять казахстанский опыт применения информационных технологий в судебном управлении через методику всемирной осведомленности – онлайн-конференции.

«Примечательна и казахстанская модель финансирования судебной системы. Законодательное закрепление минимального порога бюджета, а также право органа судейского самоуправления определять размер судейского оклада дает мощное средство сделать казахстанские суды действительно независимыми от других ветвей власти», - считает Л.Пальма. По его мнению, становление на институциональном уровне Судебной администрации РК как самостоятельного госоргана послужило освобождению судей от административно-бюрократической деятельности. Отметив актуальность темы и запросы из других стран, президент IACA сообщил о подписании Меморандума о сотрудничестве с Судебной администрацией РК и размещении информации о казахстанской модели судебного управления на информационных ресурсах IACA.

Президент IACA пригласил руководство Верховного Суда Казахстана принять участие в работе международной конференции в Буэнос-Айресе (Аргентина) 25-27 октября 2023 года. Л.Пальма предложил презентовать там казахстанскую модель судебного управления. IACA намерена выдвинуть представителя Судебной администрации РК в качестве вице-президента организации от Центральной Азии и Индии.

Из справки:

В составе IАСА – представители более 100 стран, в том числе США, Китая, Канады, Японии, Германии, Франции и др.

Казахстан – участник IАСА с 2015 года.

Членство IАСА ‑ это постоянный обмен опытом, позволяет «сверить часы» по передовым аспектам судебного менеджмента.