Играем в сквош

Открытый турнир собрал 36 игроков на двух кортах одного из известных столичных фитнес-клубов. Два дня игроки из Казахстана, Украины, Узбеки­стана, России, Болгарии и ЮАР боролись за звания сильнейших и показывали красивый сквош. Напомним, что это игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении, принцип которого заключается в том, что двое игроков поочередно бьют ракетками по мячу по специальной стене. Игра очень похожа на большой теннис, но намного энергозатратнее.

В захватывающем финальном поединке фаворит турнира Кайрат Байдаулетов из Алматы одержал уверенную победу над Денисом Красовским из Москвы.

– Я очень рад, что смог победить и выиграть турнир в Астане. Для меня важно играть и побеждать в Казахстане и дарить уверенность всем казахстанцам, которые также должны быть лидерами, – поделился своими эмоциями после финала Кайрат.

Турнир был организован недавно образованной Казах­станской федерацией сквоша, ставшей аккредитованным членом Европейской и Всемирной федерации сквоша. Не исключено, что со временем этот вид спорта станет олимпийским.

– Убежден, что с созданием Казахстанской федерации сквоша возрастет его узнавае­мость, популярность и число любителей, – считает президент федерации Талант Омарбеков. – Мы намерены сообща и последовательно выводить сквош в нашей стране на новый уровень и призываем присо­единиться к общему движению по его развитию.

Победителями турнира стали: у мужчин в категории B – Кайрат Байдаулетов, в категории С – россиянин Илья Петухов. У женщин в категории B + C сильнейшей стала казахстанка Алия Далабаева. В сквош в Казахстане играют пока только в Алматы и Астане.