К формированию интеллектуальной базы для умной системы приступили в двух зерносеющих районах области – Теренколь и Железинском. Как сообщила руководитель проекта профессор кафедры биологии и экологии Торайгыров Университета Римма Уалиева, технология, аналогов которой нет ни в Казах­стане, ни за рубежом, направлена на раннее выявление угроз урожаю и сокращение затрат в агросекторе.

Проект основан на гиперспект­ральном зондировании – одном из методов дистанционного мониторинга, который позволяет считывать состояние растений без прямого контакта. Сначала в лабораторию собирают образцы растений для проведения классической диагностики и определения патогена. Затем специалисты фотографируют образцы с помощью гиперспектрального сенсора, а полученные данные загружают в программу и используют для обу­чения искусственного интеллекта. После этого команда выезжает в поля с дронами, оснащенными гиперспектральными камерами, и обследует участки, сравнивая спектры с обученной базой. За три года исследователи планируют сформировать базу данных из тысяч снимков, описаний спектров, образцов заболеваний и насекомых.